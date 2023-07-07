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Байден одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов, - WP

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент США Джо Байден одобрил передачу Украине спорных кассетных боеприпасов. О предоставлении помощи должны объявить сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Конгресс должен изъять боеприпасы из существующих оборонных запасов США.

Это решение было принято на фоне беспокойства по поводу задержки контрнаступления Украины и сокращения западных запасов обычной артиллерии.

Отметим, что такой шаг предусматривает обход закона США, запрещающего производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с коэффициентом брака выше 1%.

По последним оценкам, проведенным в 2020 году, коэффициент брака кассетных боеприпасов не превышает официальный представитель Пентагон Пета Райдер отметил, что коэффициентом брака

Спорные боеприпасы

Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Они состоят из десятков меньших бомб и разлетаются во время детонации.

В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление из-за того, что они могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Кассетные боеприпасы для Украины

Еще в конце 2022 года CNN сообщало, что Украина просила США предоставить ей кассетные боеголовки для РСЗО и артиллерийских снарядов, но администрация Байдена не была готова выполнить это пожелание.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить Украине такое оружие. Однако в Германии критиковали такую просьбу.

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