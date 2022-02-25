Байден сегодня проведет экстренный саммит НАТО по ситуации в Украине

В пятницу, 25 февраля, состоится экстренный саммит НАТО. Он будет касаться нападения России на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста издания NPR Давида Гуру в Twitter.
"В первой половине дня президент встретится с коллегами, главами государств и правительствами стран НАТО на чрезвычайном виртуальном саммите, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг нее", - сообщили в Белом доме.
При этом отмечается, что саммит будет проходить в ситуационной комнате и он будет закрытым для прессы.
Журналист добавил, что саммит начнется в 16:00 по киевскому времени.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что РФ после нападения на Украину закрыла двери политического решения.
Также сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отреагировал на угрозы президента РФ Западу и напомнил Путину, что у НАТО тоже есть ядерное оружие.