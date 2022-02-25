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Байден сьогодні проведе екстрений саміт НАТО щодо ситуації в Україні

Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 25 лютого, відбудеться екстрений саміт НАТО. Він стосуватиметься нападу Росії на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста видання NPR Давида Гуру в Twitter.

"У першій половині дня президент зустрінеться з колегами, главами держав і Урядами країн НАТО на надзвичайному віртуальному саміті, щоб обговорити ситуацію з безпекою в Україні і навколо неї", - повідомили в Білому домі.

При цьому наголошується, що саміт буде проходити в ситуаційній кімнаті і він буде закритим для преси.

Журналіст додав, що саміт розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ після нападу на Україну закрила двері політичного рішення.

Також повідомлялося, що глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан відреагував на погрози президента РФ Заходу і нагадав Путіну, що у НАТО теж є ядерна зброя.

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Джозеф БайденНАТОВторгнення Росії до України