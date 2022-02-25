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Франция напомнила Путину, что у НАТО также есть ядерное оружие

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Франция, Пятница 25 февраля 2022 02:21
Франция напомнила Путину, что у НАТО также есть ядерное оружие Фото: Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан напомнил президенту России Владимиру Путину о наличии ядерного оружия у НАТО. Такой была его реакция на угрозы Путина Западу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, президент России Владимир Путин, угрожая применением ядерного оружия, должен понимать, что НАТО тоже является ядерным альянсом.

"Да, я думаю, что Владимир Путин тоже должен понимать, что Атлантический альянс - это ядерный альянс. Это все, что я скажу по этому поводу", - сказал Ле Дриан.

Он исключил военное вмешательство НАТО для защиты Украины, однако напомнил, что Украина просит гуманитарной и финансовой помощи для защиты своей территории.

"Они составили список, и мы изучаем этот список, чтобы как можно скорее удовлетворить их запросы", - сказал Ле Дриан.

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Напомним, что президент Франции 24 февраля позвонил Владимиру Путину. Он требовал, чтоб Путин убрал свои войска с территории Украины.

Также сообщалось, что за день войны с Россией Украина потеряла 137 украинских защитников. Еще 316 получили ранения в результате боевых действий.

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