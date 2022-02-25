Байден сьогодні проведе екстрений саміт НАТО щодо ситуації в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста видання NPR Давида Гуру в Twitter .

"У першій половині дня президент зустрінеться з колегами, главами держав і Урядами країн НАТО на надзвичайному віртуальному саміті, щоб обговорити ситуацію з безпекою в Україні і навколо неї", - повідомили в Білому домі.

При цьому наголошується, що саміт буде проходити в ситуаційній кімнаті і він буде закритим для преси.

Журналіст додав, що саміт розпочнеться о 16:00 за київським часом.