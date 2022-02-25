Байден сьогодні проведе екстрений саміт НАТО щодо ситуації в Україні
У п'ятницю, 25 лютого, відбудеться екстрений саміт НАТО. Він стосуватиметься нападу Росії на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста видання NPR Давида Гуру в Twitter.
"У першій половині дня президент зустрінеться з колегами, главами держав і Урядами країн НАТО на надзвичайному віртуальному саміті, щоб обговорити ситуацію з безпекою в Україні і навколо неї", - повідомили в Білому домі.
При цьому наголошується, що саміт буде проходити в ситуаційній кімнаті і він буде закритим для преси.
Журналіст додав, що саміт розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ після нападу на Україну закрила двері політичного рішення.
Також повідомлялося, що глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан відреагував на погрози президента РФ Заходу і нагадав Путіну, що у НАТО теж є ядерна зброя.