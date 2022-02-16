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Байден сегодня обсудит с Шольцем ситуацию на границах Украины

Автор: Валерия Полищук

В среду, 16 февраля, президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. В частности, они обсудят ситуацию на границах с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Джека Детча в Twitter.

"Президент Байден проведет сегодня защищенный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем около 14:30 (21:30 по киевскому времени) на фоне наращивания Россией войск на границе Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет войны в Европе, но припомнил Шольцу натовские бомбардировки в Югославии во время войны в Косово 1999 году.

Он также отметил, что решение о частичном выводе войск из районов учений связано с просьбой Госдумы России признать так называемые "ЛДНР".

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Джозеф БайденОлаф ШольцВторжение России в Украину