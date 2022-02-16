Байден сьогодні обговорить з Шольцем ситуацію на кордонах України

У середу, 16 лютого, президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Зокрема, вони обговорять ситуацію на кордонах з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Джека Детча в Twitter .

"Президент Байден проведе сьогодні захищену розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем близько 14:30 (21:30 за київським часом) на тлі нарощування Росією військ на кордоні України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що не хоче війни в Європі, але пригадав Шольцу натовські бомбардування в Югославії під час війни в Косово 1999 році.

Він також зазначив, що рішення про часткове виведення військ з районів навчань пов'язано з проханням Держдуми Росії визнати так звані "ЛДНР".