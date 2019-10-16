Байден вважає, що переобрання Трампа розвалить НАТО

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден заявив, що Трамп нічого не знає про зовнішню політику, хвалить Путіна і не вірить американській розвідці

Президент США Дональд Трамп проводить помилкову політику щодо Росії і може допустити розпад НАТО. Про це під час теледебатів заявив колишній віце-президент Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Він назвав Трампа "ексцентричним, божевільним" президентом.

"Наш президент діє безладно, він божевільний, він нічого не знає про зовнішню політику і діє лише зі страху за своє переобрання", - зазначив Байден.

Байден нагадав, що Трамп позитивно відгукувався про російського колегу Володимира Путіна і критикував американську розвідку.

"Росія намагається чинити вплив і розколоти НАТО, і що робить президент? Він говорить: "Я вірю (президентові Росії Володимиру Путіну, я не вірю нашій розвідці", − зазначив він.

За словами Байдена, Трамп також не продемонстрував, що США готові виконувати свої зобов'язання, що стосуються спільної колективної відповіді з боку всіх держав НАТО на військовий напад на одну з них.

"Якщо його переоберуть, я обіцяю вам, НАТО перестане існувати. У всіх нас будуть справжні проблеми", - сказав Байден.

Нагадаємо, Джо Байден - один з суперників Трампа у майбутніх президентських перегонах. На початку жовтня він підтримав пропозицію про імпічмент Трампу.

Також Байден зазначив, що дасть Конгресу можливість робити свою роботу з процедурою імпічменту чинного президента.