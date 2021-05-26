Байден считает непродуктивными санкции против Nord Stream. В Конгрессе выступили с критикой

Строительство трубопровода "Северный поток-2" почти завершено. Введение новых санкций против проекта было бы "непродуктивным" для отношений США с Европой.
Об этом заявил президент США Джо Байден, передает корреспондент Bloomberg.
Американский лидер подчеркнул, что строительство газопровода продолжится, "потому что он почти завершен". Введение серьезных санкций против проекта, по мнению президента, сейчас было бы "контрпродуктивным" для отношений с Европой.
Республиканцы же критикуют Байдена за слишком мягкую, с их точки зрения, санкционную политику в отношении газопровода.
В частности, многие конгрессмены-республиканцы выражали недовольство решением Байдена пока не вводить санкции против компании-оператора газопровода - Nord Stream 2 AG.
Сенатор-республиканец Тед Круз заявил в Twitter, что президенту России Владимиру Путину следует поблагодарить американского коллегу за возможность достроить газопровод "Северный поток-2".
Круз призвал репортеров спросить у представителей Белого дома, не был ли отказ от санкций против оператора строительства газопровода Nord Stream AG предварительным условием для предстоящей встречи президентов Байдена и Путина в Женеве. Он также задался вопросом, поблагодарит ли российский лидер главу США за "многомиллиардный подарок" во время саммита.
Отметим, накануне глав МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с сопредседателем немецкой партии "Союз90/Зеленые" Робертом Габеком противодействие строительству "Северного потока-2". Завершение российский газопровод несет угрозу не только Украине, но и всему Евросоюзу.
Напомним, на прошлой неделе США ввели новые санкции против "Северного потока-2".
Также РБК-Украина писало, что днями в водах Германии продолжилась укладка российского газопровода "Северный поток-2".