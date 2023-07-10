Байден на саміті НАТО проведе зустріч із Зеленським, - ЗМІ

"Серед запланованих на найближчі два дні зустрічей президента Байдена в кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі: президент Туреччини Ердоган і президент України Зеленський", - ідеться в повідомленні.

Візит Байдену до Києва

Востаннє Зеленський і Байден провели зустріч у Києві, коли американський лідер прилетів із неанонсованим візитом в Україну. Він відбувся в лютому цього року.

Тоді Байден оголосив про пакет військової допомоги на 2,5 млрд доларів. Він включав боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.

Президент США також зазначав, що на Україну чекають ще важкі дні, тижні та роки, а мета Путіна - "стерти Україну з карти". Однак військова кампанія Путіна провалюється, а економіка РФ ізольована і падає.

Саміт НАТО

На саміті Альянсу, який пройде 11-12 липня у Литві, Україна хоче отримати сигнал про підтримку вступу після війни. При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів підтвердять, що Україна приєднається до Альянсу.

Крім того, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, доки вона не стане повноправним членом Альянсу.

Детальніше про очікування, гарантії безпеки і про те, чи наважаться партнери запросити країну, що воює, в НАТО, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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