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Байден розповів про першу розмову з Зеленським на початку війни

Фото: Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Ще на початку війни в Україні, багато хто очікував поразки Києва, однак через рік підтримка українців зміцнішала, а демократія - вистояла.

Про це заявив президент США Джо Байден під час спільного брифінгу з лідером України Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Була пізня ніч у Вашингтоні та ранній ранок у Києві. Російські літаки були в повітрі, танки переїжджали через ваш кордон, ви сказали мені, що чуєте звуки вибухів. Я цього не забуду. Я запитав вас: що я можу для вас зробити? Чим можу допомогти? І пам'ятаю, що ви мені сказали: зберіть лідерів світу, попросіть їх допомогти Україні", - заявив президент США.

За словами Байдена, тоді багато хто очікував захоплення Києва і падіння України.

"Але через рік - Київ стоїть, Україна стоїть, демократія стоїть, Америка стоїть разом із вами і світ стоїть разом із вами", - додав Байден.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент США, сьогодні 20 лютого, прибув Київ з неанонсованим візитом. Агентство розкриває усі подробиці його поїздки.

Під час брифінгу з президентом України, Байден заявив, що не сумнівається у тому, що українці й надалі здобуватимуть перемоги на полі бою.

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