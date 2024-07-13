Група демократів публічно закликала Байдена знятись з виборів, - NYT

Група з майже 20 демократів з Палати представників США публічно закликала американського президента Джо Байдена припинити участь в перегонах за посаду президента на виборах 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За даними видання, 19 конгресменів-демократів з 213 у Палаті представників та один сенатор-демократ виступили із закликом до президента Байдена вийти з перегонів.

"Я вважаю, що настав час для президента Байдена передати естафету", - сказав Майк Левін член Палати представників від Каліфорнії.

Водночас сенатор від штату Вермонт Пітер Велч прямо закликав Байдена зняти свою кандидатуру.

"Заради блага країни я закликаю президента Байдена зняти свою кандидатуру з перегонів", - сказав він.