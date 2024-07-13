Група демократів публічно закликала Байдена знятись з виборів, - NYT
Група з майже 20 демократів з Палати представників США публічно закликала американського президента Джо Байдена припинити участь в перегонах за посаду президента на виборах 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За даними видання, 19 конгресменів-демократів з 213 у Палаті представників та один сенатор-демократ виступили із закликом до президента Байдена вийти з перегонів.
"Я вважаю, що настав час для президента Байдена передати естафету", - сказав Майк Левін член Палати представників від Каліфорнії.
Водночас сенатор від штату Вермонт Пітер Велч прямо закликав Байдена зняти свою кандидатуру.
"Заради блага країни я закликаю президента Байдена зняти свою кандидатуру з перегонів", - сказав він.
Нагадаємо, що ситуація навколо президента загострилась після невдалих дебатів з його головним опонентом і колишнім президентом США Дональдом Трампом. Відтоді увага суспільства була прикута до Байдена.
Однак протягом останніх тижнів Байден неодноразово допускався помилок під час своїх виступів. Остання значна обмовка Байдена була пов'язана з українським президентом Володимиром Зеленським.
В останній день саміту НАТО американський президент Джо Байден обмовився й представив українського президента Володимира Зеленського як російського диктатора Володимира Путіна.
У своєму матеріалі РБК-Україна пояснювало, чи впливають обмовки Байдена на його рейтинг.
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