Байден рассказал, при каком условии может сняться с выборов президента США

Действующий президент США Джо Байден заявил, что может сняться с президентских выборов, которые пройдут в этом году. Причиной этого могут быть проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Байдена CBS News.

Американский лидер отметил, что готов отказаться от президентской гонки при условии, что врачи скажут о проблемах с его здоровьем.

"Если бы у меня обнаружили какое-нибудь заболевание, если бы кто-то, врачи, пришли и сказали, что у вас такая проблема", - сказал он.

Стоит отметить, что между 81-летний демократ Джо Байден и 78-летний республиканец Дональд Трамп постоянно спорят по поводу возраста оппонентов и как это влияет на способность возглавлять страну.