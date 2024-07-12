Президент США розповів чи готовий напряму контактувати з Путіним

Нагадаємо, під час виступу на саміті НАТО, президент США переплутав президента України Володимира Зеленського з Путіним. Байден виправдався за свою обмовку.

Під час зустрічі, глава Білого дому також представив новий договір щодо України під назвою Ukraine Compact. Він покликаний об'єднати понад 20 держав, що уклали двосторонні угоди з Києвом про співпрацю в сфері безпеки для протистояння агресії РФ.

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