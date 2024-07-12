Байден виправдався за обмовку, в якій переплутав Зеленського з Путіним

Президент Сполучених Штатів Джо Байден відреагував на свою обмовку під час виступу на саміті НАТО, коли переплутав президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію Голосу Америки.

Один із журналістів нагадав голові Білого дому про те, що він переплутав Зеленського з Путіним. І додав, що за нього вибачався канцлер Німеччини, президент Франції та прем'єр-міністр Великої Британії.

У відповідь Джо Байден заявив, що вважає Вашингтонський саміт "найбільш успішним", судячи з реакції багатьох лідерів держав.

"Скільки разів на цьому саміті ви чули, що інші лідери держав мені дякували? Багато хто дякував мені і казав, що ми досягнули цього завдяки Байдену, завдяки лідерству США. Гадаю, це була найбільш успішний саміт за дуже тривалий час. І знайдіть мені світового лідера, який думає інакше", - сказав президент США.