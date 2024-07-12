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Президент США рассказал готов ли напрямую контактировать с Путиным

Фото: президент США Джо Байден и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что пока не готов к прямому взаимодействию с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию итоговой пресс-конференции саммита НАТО от Голоса Америки.

Глава Белого дома убежден, что пользы от такого контакта с главой Кремля "не было бы".

Впрочем, Байден готов поговорить с Путиным, если бы тот ему позвонил.

Напомним, во время выступления на саммите НАТО, президент США перепутал президента Украины Владимира Зеленского с Путиным. Байден оправдался за свою оговорку.

Во время встречи, глава Белого дома также представил новый договор по Украине под названием Ukraine Compact. Он призван объединить более 20 государств, заключивших двусторонние соглашения с Киевом о сотрудничестве в сфере безопасности для противостояния агрессии РФ.

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Джозеф Байден