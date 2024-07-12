Президент США рассказал готов ли напрямую контактировать с Путиным

Напомним, во время выступления на саммите НАТО, президент США перепутал президента Украины Владимира Зеленского с Путиным. Байден оправдался за свою оговорку.

Во время встречи, глава Белого дома также представил новый договор по Украине под названием Ukraine Compact. Он призван объединить более 20 государств, заключивших двусторонние соглашения с Киевом о сотрудничестве в сфере безопасности для противостояния агрессии РФ.

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