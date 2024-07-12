Президент США розповів чи готовий напряму контактувати з Путіним

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що наразі не готовий до прямої взаємодії з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію підсумкової прес-конференції саміту НАТО від Голосу Америки.

Очільник Білого дому переконаний, що користі від такого контакту з главою Кремля "не було б". Натомість Байден був би готовий говорити з Путіним, якби той йому зателефонував.