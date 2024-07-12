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Президент США розповів чи готовий напряму контактувати з Путіним

П'ятниця 12 липня 2024 03:21
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Президент США розповів чи готовий напряму контактувати з Путіним Фото: президент США Джо Байден та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що наразі не готовий до прямої взаємодії з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію підсумкової прес-конференції саміту НАТО від Голосу Америки.

Очільник Білого дому переконаний, що користі від такого контакту з главою Кремля "не було б".

Натомість Байден був би готовий говорити з Путіним, якби той йому зателефонував.

Нагадаємо, під час виступу на саміті НАТО, президент США переплутав президента України Володимира Зеленського з Путіним. Байден виправдався за свою обмовку.

Під час зустрічі, глава Білого дому також представив новий договір щодо України під назвою Ukraine Compact. Він покликаний об'єднати понад 20 держав, що уклали двосторонні угоди з Києвом про співпрацю в сфері безпеки для протистояння агресії РФ.

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