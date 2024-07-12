Президент США рассказал готов ли напрямую контактировать с Путиным

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что пока не готов к прямому взаимодействию с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию итоговой пресс-конференции саммита НАТО от Голоса Америки.

Глава Белого дома убежден, что пользы от такого контакта с главой Кремля "не было бы". Впрочем, Байден готов поговорить с Путиным, если бы тот ему позвонил.