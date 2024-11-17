Байден у розмові з Сі Цзіньпіном засудив розгофртання військ КНДР у Росії

Під час бесіди лідери двох країн, зокрема, обмінялися думками "щодо ключових регіональних і глобальних викликів".

"Президент Байден засудив розгортання тисяч військ КНДР у Росії, небезпечне розширення незаконної війни Росії проти України з серйозними наслідками для миру та безпеки як у Європі, так і в Індійсько-Тихоокеанському регіоні", - передали в Білому домі.

Також зазначається, що американський президент висловив "глибоку стурбованість" з приводу постійної підтримки Китаєм оборонно-промислової бази Росії.

Які ще "закордонні" теми обговорював Байден із Сі Цзіньпіном

Крім того, Байден підкреслив відданість Штатів дотриманню міжнародного права та свободи судноплавства, польотів, а також "миру та стабільності в Південно-Китайському та Східно-Китайському морях".

"Щодо Тайваню президент Байден підкреслив, що політика Сполучених Штатів "єдиного Китаю" залишається незмінною, керуючись Законом про відносини з Тайванем, трьома спільними комюніке та шістьма гарантіями", - розповіли в Білому домі.

Так, Байден повторив, що Штати виступають "проти будь-яких односторонніх змін статус-кво з будь-якої сторони", та що Вашингтон очікує, що "розбіжності між протокою будуть вирішені мирними засобами, і що світ зацікавлений у мирі та стабільності в Тайванській протоці".

Також президент США закликав припинити "дестабілізуючу військову діяльність КНР навколо Тайваню".