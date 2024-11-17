Байден у розмові з Сі Цзіньпіном засудив розгофртання військ КНДР у Росії

Президент США Джозеф Байден під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Лімі (Перу) висловився про відправку КНДР своїх військ у Росію для допомоги у війні проти України. Американський лідер засудив такі дії з боку Пхеньяна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Під час бесіди лідери двох країн, зокрема, обмінялися думками "щодо ключових регіональних і глобальних викликів".
"Президент Байден засудив розгортання тисяч військ КНДР у Росії, небезпечне розширення незаконної війни Росії проти України з серйозними наслідками для миру та безпеки як у Європі, так і в Індійсько-Тихоокеанському регіоні", - передали в Білому домі.
Також зазначається, що американський президент висловив "глибоку стурбованість" з приводу постійної підтримки Китаєм оборонно-промислової бази Росії.
Крім того, Байден підкреслив відданість Штатів дотриманню міжнародного права та свободи судноплавства, польотів, а також "миру та стабільності в Південно-Китайському та Східно-Китайському морях".
"Щодо Тайваню президент Байден підкреслив, що політика Сполучених Штатів "єдиного Китаю" залишається незмінною, керуючись Законом про відносини з Тайванем, трьома спільними комюніке та шістьма гарантіями", - розповіли в Білому домі.
Так, Байден повторив, що Штати виступають "проти будь-яких односторонніх змін статус-кво з будь-якої сторони", та що Вашингтон очікує, що "розбіжності між протокою будуть вирішені мирними засобами, і що світ зацікавлений у мирі та стабільності в Тайванській протоці".
Також президент США закликав припинити "дестабілізуючу військову діяльність КНР навколо Тайваню".
Раніше західні ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден у ході зустрічі з лідером КНР збирався обговорити з Китаєм участь КНДР у російсько-українській війні на боці Кремля, та поглиблення зв'язків між Москвою та Пхеньяном.
Також нагадаємо, що китайський лідер Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом США Джо Байденом запевнив у готовності Пекіна працювати з адміністрацією новообраного президента Штатів Дональда Трампа.
Додамо, напередодні зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна США, Японія та Південна Корея рішуче засудили порушення численних резолюцій Ради безпеки ООН Росією та КНДР.
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