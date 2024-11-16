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США, Японія та Південна Корея засудили відправлення військ КНДР до РФ для війни проти України

Субота 16 листопада 2024 07:36
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США, Японія та Південна Корея засудили відправлення військ КНДР до РФ для війни проти України Фото: військові КНДР (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сполучені Штати, Японія та Південна Корея рішуче засудили порушення численних резолюцій Ради безпеки ООН Росією та КНДР. Країни продовжать підтримувати Україну у її праві на самооборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Відповідна заява з'явилася за підсумками зустрічі лідерів трьох країн Джо Байдена, Сігеру Ісіби та Юн Сок Йоля у столиці Перу місті Ліма.

"Ми рішуче засуджуємо порушення... особливо у світлі рішення КНДР направити війська до Росії для ведення бойових дій проти України. Японія, Республіка Корея та Сполучені Штати... засуджують рішення лідерів КНДР та Росії про небезпечне розширення агресивної війни", - йдеться у документі.

Три країни наголосили, що поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та РФ, у тому числі постачання боєприпасів та балістичних ракет, є "особливо кричущим", враховуючи статус Росії як постійного члена Ради безпеки ООН.

Крім того, у заяві сказано, що країни і надалі підтримують Україну у її праві на оборону.

"Ми, як і раніше, рішуче підтримуємо Україну у здійсненні нею свого невід'ємного права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН", - сказано в заяві.

Нагадаємо, у ЗМІ повідомляли, що сьогодні Байден має зустрітися з главою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном. Їхня зустріч відбудеться на саміті АТЕС у Перу.

Очікується, що одним із питань, які лідери планують обговорити, буде підтримка Пекіном Москви у війні Росії проти України, а також розгортання північнокорейських військ на території РФ.

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