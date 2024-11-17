Сі Цзіньпін пообіцяв Байдену працювати з адміністрацією Трампа

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час зустрічі з чинним президентом США Джо Байденом, чий термін на цій посаді завершується у січні, запевнив у готовності працювати з адміністрацією новообраного президента Штатів Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зустріч глав двох держав відбулася у Лімі (Перу) у готелі, де зупинився китайський лідер. Байден та Сі Цзіньпін відвідують форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. До цього переговори між ними були сім місяців тому.

За інформацією західних ЗМІ, Сі Цзіньпін заявив Байдену, що він буде працювати з командою Трампа щодо "ключових конфліктів - від кіберзлочинності до торгівлі, Тайваню та Росії".

"Мета Китаю щодо стабільних, здорових і стійких відносин між Китаєм і США залишається незмінною", - сказав китайський лідер.

Крім того, він визнав "злети і падіння" у відносинах між КНР та США.

"Китай готовий працювати з новою адміністрацією США для підтримки зв'язку, розширення співпраці та врегулювання розбіжностей", - заявив Сі Цзіньпін.

Своєю чергою Байден сказав, що обидва лідери не завжди погоджувалися, але їхні дискусії були "відвертими".

Трамп може посилити економічний тиск на Китай

У січні 2025 року на посаду президента США вступить представник Республіканської партії Дональд Трамп, який переміг на виборах у листопаді.

Раніше він пообіцяв запровадити загальні 60% мита на імпорт китайських товарів у США в рамках пакета торгових заходів "Америка передусім". При цьому Пекін виступає проти цих кроків.

Також Трамп планує взяти на керівні посади у своїй адміністрації кількох "критиків Китаю", зокрема сенатора Марко Рубіо як держсекретаря та конгресмена Майка Волтца як радника з національної безпеки.

Відносини між США та Китаєм

Західні оглядачі вважають, що Байден прагнув знизити напруженість у відносинах між США та Китаєм, проте Вашингтон був обурений нещодавнім зломом телефонів представників американського уряду та президентської кампанії, і цю кібератаку пов'язують з КНР.

Крім того, владу США турбує китайська підтримка Росії, яка веде війну проти України, та питання посилення тиску Пекіна на Тайвань.

Теми для обговорення на зустрічі Байдена і Сі Цзіньпіна

Зазначається, що Байден у ході зустрічі з лідером КНР хоче обговорити з Китаєм участь КНДР у російсько-українській війні на боці Кремля, та поглиблення зв'язків між Москвою та Пхеньяном.

Разом з тим економіка Пекіна зазнає сильного удару від кроків американської влади щодо торгівлі, включаючи план обмеження інвестицій США в китайський штучний інтелект, квантові обчислення та напівпровідники та експортні обмеження на комп’ютерні мікросхеми високого класу.

Представники США розповіли журналістам, що всі ці теми, як очікується, будуть фігурувати в переговорах між Байденом та Сі Цзіньпіном.

Додамо, нещодавно у Білому домі розповіли, що під час зустрічі з Сі Цзіньпіном Байден обговорить низку питань. Серед них зокрема буде підтримка Пекіном Москви у війні РФ проти України, та розгортання військових КНДР у країні-агресорці.