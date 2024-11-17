Байден в разговоре с Си Цзиньпином осудил развертывание войск КНДР в России

Президент США Джозеф Байден в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Лиме (Перу) высказался об отправке КНДР своих войск в Россию для помощи в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
В ходе беседы лидеры двух стран, в частности, обменялись мнениями "по ключевым региональным и глобальным вызовам".
"Президент Байден осудил развертывание тысяч войск КНДР в России, опасное расширение незаконной войны России против Украины с серьезными последствиями для мира и безопасности как в Европе, так и в Индийско-Тихоокеанском регионе", - передали в Белом доме.
Также отмечается, что американский президент выразил "глубокую обеспокоенность" относительно постоянной поддержки Китаем оборонно-промышленной базы России.
Кроме того, Байден подчеркнул приверженность Штатов соблюдению международного права и свободы судоходства, полетов, а также "мира и стабильности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях".
"Относительно Тайваня президент Байден подчеркнул, что политика Соединенных Штатов "единого Китая" остается неизменной, руководствуясь Законом об отношениях с Тайванем, тремя общими коммюнике и шестью гарантиями", - рассказали в Белом доме.
Так, Байден повторил, что Штаты выступают "против любых односторонних изменений статус-кво с любой стороны", и что Вашингтон ожидает, что "разногласия между проливом будут решены мирными средствами, и что мир заинтересован в мире и стабильности в Тайваньском проливе".
Также президент США призвал прекратить "дестабилизирующую военную деятельность КНР вокруг Тайваня".
Ранее западные СМИ сообщали, что президент США Джо Байден в ходе встречи с лидером КНР собирался обсудить с Китаем участие КНДР в российско-украинской войне на стороне Кремля и углубление связей между Москвой и Пхеньяном.
Также напомним, что китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом заверил в готовности Пекина работать с администрацией новоизбранного президента Штатов Дональда Трампа.
Добавим, накануне встречи Байдена и Си Цзиньпина США, Япония и Южная Корея решительно осудили нарушение многочисленных резолюций Совета безопасности ООН Россией и КНДР.
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