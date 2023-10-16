Байден розглядає можливість візиту до Ізраїлю, - Bloomberg

За словами двох осіб, знайомих із перебігом внутрішніх обговорень, рішення про поїздку Байдена до Ізраїлю ще не ухвалено.

Водночас представник Ради національної безпеки США заявив, що Білий дім не збирається анонсувати поїздку.

Однак можлива поїздка - і визнання заклопотаності, висловленої палестинцями в Секторі Газа й арабськими лідерами в усьому регіоні, - стали останнім сигналом того, що США намагаються утримати кризу від подальшої ескалації.

Візит Байдену до Ізраїлю

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю запросив президента США Джо Байдена відвідати державу цього тижня.

При цьому в Ізраїлі вже побував держсекретар Ентоні Блінкен. Він відвідував Ізраїль 12 жовтня. Тоді він запевнив Нетаньяху у підтримці США, заявивши, що метою ХАМАС є знищення Ізраїлю та євреїв. До того ж, у США неодноразово наголошували на тому, що зможуть одночасно підтримувати і Україну, і Ізраїль.

Також Блінкен сьогодні здійснив другий візит до країни за останній тиждень.

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