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Байден рассматривает возможность визита в Израиль, - Bloomberg

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Джо Байден рассматривает возможность поездки в Израиль. Поскольку Белый дом пытается найти баланс между поддержкой этой страны и опасениями по поводу возможной эскалации регионального кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам двух человек, знакомых с ходом внутренних обсуждений, решение о поездке Байдена в Израиль еще не принято.

При этом представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Белый дом не собирается анонсировать поездку.

Однако возможная поездка - и признание озабоченности, высказанной палестинцами в Секторе Газа и арабскими лидерами по всему региону, - стали последним сигналом того, что США пытаются удержать кризис от дальнейшей эскалации.

Визит Байдена в Израиль 

Накануне премьер-министр Израиля пригласил президента США Джо Байдена посетить государство на этой неделе.

При этом в Израиле уже побывал госсекретарь Энтони Блинкен. Он посещал Израиль 12 октября. Тогда он заверил Нетаньяху в поддержке США, заявив, что целью ХАМАС является уничтожение Израиля и евреев. К тому же, в США неоднократно подчеркивали, что смогут одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.

Также Блинкен сегодня совершил второй визит в страну за последнюю неделю. 

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Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиИзраиль