UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Байден: российская власть знает, кто стоит за масштабными кибератаками

Автор: Артур Родивилов

России известно, кто стоит за резонансными кибератаками с использованием вирусов-вымогателей. Соответствующее заявление сделал ппрезидент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Он напомнил, что встреча глав России и Соединенных Штатов прошла 16 июня в Женеве. Путин по итогам переговоров сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности.

"У меня был саммит с президентом России Владимиром Путиным. Я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что российские власти знают, где они и кто они", - сказал Байден.

Напомним, недавно хакеры совершили атаку на 200 американских компаний, однако в Белом доме не могут сказать, связан ли с ней официальный Кремль.

Ранее сообщалось, что Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры государств уделили внимание кибератакам, которые в последнее время совершили российские хакеры на США. Стороны договорились о консультациях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака