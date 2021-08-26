Байден: российская власть знает, кто стоит за масштабными кибератаками

Он напомнил, что встреча глав России и Соединенных Штатов прошла 16 июня в Женеве. Путин по итогам переговоров сообщил, что Москва и Вашингтон договорились начать консультации по кибербезопасности.

"У меня был саммит с президентом России Владимиром Путиным. Я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что российские власти знают, где они и кто они", - сказал Байден.