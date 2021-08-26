Байден: російська влада знає, хто стоїть за масштабними кібератаками

Він нагадав, що зустріч глав Росії і Сполучених Штатів пройшла 16 червня в Женеві. Путін за підсумками переговорів повідомив, що Москва і Вашингтон домовилися почати консультації з кібербезпеки.

"У мене був саміт з президентом Росії Володимиром Путіним. Я дав зрозуміти, що ми чекаємо, що вони залучать їх до відповіді, тому що вони російська влада - знають, де вони і хто вони", - сказав Байден.