RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден: російська влада знає, хто стоїть за масштабними кібератаками

Автор: Артур Родивилов

Росії відомо, хто стоїть за резонансними кібератаками з використанням вірусів-вимагачів. Відповідну заяву зробив ппрезидент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Він нагадав, що зустріч глав Росії і Сполучених Штатів пройшла 16 червня в Женеві. Путін за підсумками переговорів повідомив, що Москва і Вашингтон домовилися почати консультації з кібербезпеки.

"У мене був саміт з президентом Росії Володимиром Путіним. Я дав зрозуміти, що ми чекаємо, що вони залучать їх до відповіді, тому що вони російська влада - знають, де вони і хто вони", - сказав Байден.

Нагадаємо, нещодавно хакери здійснили атаку на 200 американських компаній, однак у Білому домі не можуть сказати, чи пов'язаний з нею офіційний Кремль.

Раніше повідомлялося, що Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. В ході розмови лідери держав приділили увагу кібератакам, які останнім часом здійснили російські хакери на США. Сторони домовилися про консультації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кібератака