Байден: российская кибератака на Kaseya нанесла минимальный ущерб

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что кибератака с использованием программ-вымогателей нанесла лишь минимальный ущерб американскому бизнесу. Главной жертвой стала технологическая компании Kaseya.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

Комментарии президента последовали за заявлением руководства компании Kaseya о том, что атака не представляла угрозы для критически важной американской инфраструктуры.

"Похоже, что это нанесло минимальный ущерб американскому бизнесу, но мы все еще собираем информацию", - сказал Байден.

Эта атака в очередной раз продемонстрировала, что киберпреступники, действующие с территории России, бесчинствуют в Соединенных Штатах.