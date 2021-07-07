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Байден: российская кибератака на Kaseya нанесла минимальный ущерб

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что кибератака с использованием программ-вымогателей нанесла лишь минимальный ущерб американскому бизнесу. Главной жертвой стала технологическая компании Kaseya.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Комментарии президента последовали за заявлением руководства компании Kaseya о том, что атака не представляла угрозы для критически важной американской инфраструктуры.

"Похоже, что это нанесло минимальный ущерб американскому бизнесу, но мы все еще собираем информацию", - сказал Байден.

Эта атака в очередной раз продемонстрировала, что киберпреступники, действующие с территории России, бесчинствуют в Соединенных Штатах.

Напомним, ранее Джо Байден поручил американским спецслужбам провести расследование относительно причастности России к недавней хакерской атаке на компанию Kaseya.

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хакерыкибератака