Получить данные не удалось: республиканцы раскрыли подробности кибератаки России

Хакерам не удалось получить данные Национального комитета Республиканской партии США в результате взлома ее компьютерных сетей . Атаку связывают со спецслужбами России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Об атаке стало известно на выходных. После чего был перекрыт доступ к облачным серверам Национального комитета Республиканской партии из сети Synnex.

"Наши специалисты в сотрудничестве с экспертами корпорации Microsoft провели тщательную проверку систем, по итогам которой было установлено, что хакеры не получили доступа к данным Национального комитета Республиканской партии", - заявил глава аппарата сотрудников комитета партии Ричард Уолтерс.

Ранее Bloomberg сообщил, что хакеры, связанные с российским правительством, взломали компьютерные сети Национального комитета Республиканской партии США.

Агентство со ссылкой на источники указывало, что хакеры были частью группировки, известной как APT29, или Cozy Bear, которую в США связывают со Службой внешней разведки России. Ее же подозревали во взломе Нацкомитета Демократической партии в 2016 году и проведении кибератаки на американские правительственные учреждения, которые пользуются услугами ИТ-компании SolarWinds.