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Байден: російська кібератака на Kaseya завдала мінімальної шкоди

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що кібератака з використанням програм-вимагачів завдала лише мінімальної шкоди американському бізнесу. Головною жертвою стала технологічна компанії Kaseya.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Коментарі президента послідували за заявою керівництва компанії Kaseya про те, що атака не представляла загрози для критично важливої американської інфраструктури.

"Схоже, що це завдало мінімальної шкоди американському бізнесу, але ми все ще збираємо інформацію", - сказав Байден.

Ця атака в черговий раз продемонструвала, що кіберзлочинці, які діють з території Росії, безчинствують в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, раніше Джо Байден доручив американським спецслужбам провести розслідування щодо причетності Росії до недавньої хакерській атаці на компанію Kaseya.

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хакерикібератака