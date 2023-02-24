У своєму зверненні Байден наголосив, що диктатору, який хоче побудувати імперію, наколи не вдасться перемогти мужній український народ.

"Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вторглася в Україну. Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не перемеле волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи", - написав Байден.

Фото: Байден у річницю вторгнення РФ заявив, що Путін ніколи не переможе Україну (twitter.com/POTUS)