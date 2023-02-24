Американский лидер Джо Байден в годовщину вторжения Российской Федерации в Украину заявил, что диктатор Владимир Путин никогда не победит.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента США.
В своем обращении Байден подчеркнул, что диктатору, желающему построить империю, когда не удастся победить мужественный украинский народ.
"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе. Жестокость никогда не перемел свободу свободных. И Украина никогда не будет победой России. Никогда", - написал Байден.
Фото: Байден в годовщину вторжения РФ заявил, что Путин никогда не победит Украину (twitter.com/POTUS)
Ранее РБК-Украина сообщало, что в пятницу, 24 февраля, Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против РФ.
Было известно, что новые санкции, которые планируют ввести на этой неделе США, затронут около 200 российских юридических и физических лиц.
Также отмечалось, что США и союзники планируют уже в ближайшие дни утвердить новые санкции против России. Они будут направлены на товары двойного назначения.
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