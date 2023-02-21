У США анонсували запровадження нових санкцій проти Росії найближчими днями

США та союзники планують уже найближчими днями затвердити нові санкції проти Росії. Вони будуть націлені на товари подвійного призначення.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо.

За його словами, санкції США, Євросоюзу та інших союзників, які планується запровадити проти РФ, будуть спрямовані на те, щоб обмежити можливість країни купувати товари подвійного призначення, як холодильники чи мікрохвильові печі. Росіяни таким чином не зможуть використати такий імпорт для отримання провідників, необхідних для збройних сил.

Адейемо додав, що обмеження також передбачають припинення переправлення нафти та інших заборонених товарів через прикордонні країни, але не розкрив деталей.

Заступник міністра фінансів США розповів, що представники коаліції з більш ніж 30 країн попередять компанії, фінансові установи та приватних осіб, які продовжують вести бізнес із Росією, про можливі санкції у разі, якщо вони продовжать співпрацювати з країною-агресором.

"Широта цієї коаліції - це те, що дозволить нам продовжувати ізолювати Росію… Ми змусимо тих, хто не виконує наші санкції та заходи експортного контролю, обирати між економічними зв'язками з нашою коаліцією країн, які становлять більше половини світового ВВП, та наданням матеріальної підтримки Росії, економіці, яка з кожним днем стає все більш ізольованою", - зазначив чиновник.

Також, за його словами, про неприпустимість допомоги в обході антиросійських санкцій буде попереджено індійські та китайські компанії, хоча компанії з КНР "загалом прагнуть залишатися пов'язаними зі світовою економікою і продовжувати вести бізнес із Заходом".

Американський чиновник визнав, що економічні показники Росії на початку війни виглядали краще, ніж очікувалося, але зараз економіка країни-агресора скорочується та стає ізольованою.

"Через рік після початку конфлікту російська економіка більше схожа на економіку Ірану та Венесуели, ніж на економіку члена (G20 - ред.)", - уточнив він.