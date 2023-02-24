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Байден у річницю вторгнення РФ заявив, що Путін ніколи не переможе Україну

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 16:39
Байден у річницю вторгнення РФ заявив, що Путін ніколи не переможе Україну Фото: Байден у річницю вторгнення РФ заявив, що Путін ніколи не переможе Україну (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Американський лідер Джо Байден у річницю вторгнення Російської Федерації в Україну заявив, що диктатор Володимир Путін ніколи не переможе.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter президента США.

У своєму зверненні Байден наголосив, що диктатору, який хоче побудувати імперію, наколи не вдасться перемогти мужній український народ.

"Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вторглася в Україну. Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не перемеле волю вільних. І Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи", - написав Байден.

Байден у річницю вторгнення РФ заявив, що Путін ніколи не переможе Україну

Фото: Байден у річницю вторгнення РФ заявив, що Путін ніколи не переможе Україну (twitter.com/POTUS)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у п'ятницю, 24 лютого, Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти РФ.

Було відомо, що нові санкції, які планують запровадити цього тижня США, торкнуться приблизно 200 російських юридичних та фізичних осіб.

Також зазначалось, що США та союзники планують уже найближчими днями затвердити нові санкції проти Росії. Вони будуть націлені на товари подвійного призначення.

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