Американский лидер Джо Байден в годовщину вторжения Российской Федерации в Украину заявил, что диктатор Владимир Путин никогда не победит.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента США.

В своем обращении Байден подчеркнул, что диктатору, желающему построить империю, когда не удастся победить мужественный украинский народ.

"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе. Жестокость никогда не перемел свободу свободных. И Украина никогда не будет победой России. Никогда", - написал Байден.

Фото: Байден в годовщину вторжения РФ заявил, что Путин никогда не победит Украину (twitter.com/POTUS)