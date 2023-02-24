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Байден в годовщину вторжения РФ заявил, что Путин никогда не победит Украину

Новина українською →
Украина, Пятница 24 февраля 2023 16:39
Байден в годовщину вторжения РФ заявил, что Путин никогда не победит Украину Фото: Байден в годовщину вторжения РФ заявил, что Путин никогда не победит Украину (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Американский лидер Джо Байден в годовщину вторжения Российской Федерации в Украину заявил, что диктатор Владимир Путин никогда не победит.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента США.

В своем обращении Байден подчеркнул, что диктатору, желающему построить империю, когда не удастся победить мужественный украинский народ.

"Сегодня я повторю то, что сказал год назад, когда Россия вторглась в Украину. Диктатор, стремящийся отстроить империю, никогда не уничтожит любовь людей к свободе. Жестокость никогда не перемел свободу свободных. И Украина никогда не будет победой России. Никогда", - написал Байден.

Байден в годовщину вторжения РФ заявил, что Путин никогда не победит Украину

Фото: Байден в годовщину вторжения РФ заявил, что Путин никогда не победит Украину (twitter.com/POTUS)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в пятницу, 24 февраля, Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против РФ.

Было известно, что новые санкции, которые планируют ввести на этой неделе США, затронут около 200 российских юридических и физических лиц.

Также отмечалось, что США и союзники планируют уже в ближайшие дни утвердить новые санкции против России. Они будут направлены на товары двойного назначения.

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