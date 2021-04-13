UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден в разговоре с Путиным призвал снизить напряженность на границах Украины

Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого поднял вопрос о стягивании российских войск к границам Украины. В частности, он призвал снизить военную напряженность.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Сообщается, что лидеры обеих стран обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение продолжить диалог о сокращении наступательных вооружений. Байден также дал Путину понять, что США будут решительно действовать в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы.

"Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил озабоченность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее США в ответ на наращивание российских войск на границе с Украиной направили два ракетных эсминца в Черное море. Ожидается, что эсминцы Donald Cook и Roosevelt будут находиться в этом регионе до первых чисел мая.

В Министерстве иностранных дел России уже посоветовали Вашингтону держать эти эсминцы подальше от оккупированного Крыма.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинУкраинаДжозеф Байден
Читайте также
Глава МИД Литвы посетит Украину на фоне обострения на Донбассе
Прогноз погоды