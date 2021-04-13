Байден у розмові з Путіним закликав знизити напруженість на кордонах України

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, в ході якої підняв питання про стягування російських військ до кордонів України . Зокрема, він закликав знизити військову напруженість.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому .

Повідомляється, що лідери обох країн обговорили низку регіональних і глобальних питань, в тому числі намір продовжити діалог про скорочення наступальних озброєнь. Байден також дав Путіну зрозуміти, що США рішуче діятимуть на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, такі як кібератаки і втручання у вибори.

"Президент Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальній цілісності України. Президент висловив стурбованість з приводу раптового нарощування російської військової потужності в окупованому Криму і на кордонах України та закликав Росію знизити напруженість", - йдеться в повідомленні.