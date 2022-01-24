Байден рассматривает возможность размещения в Европе военных США, - NYT

Источники в администрации президента рассказали изданию, что власти США рассматривают расширение военного присутствия в регионе на фоне растущих опасений по поводу вторжения России в Украину.

В субботу, 22 января, на встрече в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид, высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий, сообщили собеседники издания. Они включают отправку до 5 тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью десятикратного увеличения их численности, если ситуация ухудшится.

Издание уточняет, что ни один из рассматриваемых вариантов не предусматривает развертывание дополнительных американских войск на территории самой Украины.

Этот шаг, пишет NYT, станет поворотным моментом для администрации американского президента.