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Байден розглядає можливість розміщення в Європі військових США, - NYT

Автор: Артур Родивилов

Президент США розглядає можливість розміщення в Східній Європі декількох тисяч американських військовослужбовців, а також кораблі і авіацію. Джо Байден, як очікується, прийме рішення вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Джерела в адміністрації президента розповіли виданню, що влада США розглядає розширення військової присутності в регіоні на тлі зростаючих побоювань з приводу вторгнення Росії в Україну.

У суботу, 22 січня, на зустрічі в заміській резиденції президента США Кемп-Девід, високопоставлені представники Пентагону представили Байдену кілька варіантів дій, повідомили співрозмовники видання. Вони включають відряджання до 5 тисяч військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю десятикратного збільшення їхньої чисельності, якщо ситуація погіршиться.

Видання уточнює, що жоден з розглянутих варіантів не передбачає розгортання додаткових американських військ на території самої України.

Цей крок, пише NYT, стане поворотним моментом для адміністрації американського президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 22 січня, перша партія оборонної допомоги з США прибула в Україну, а 23 січня - друга.

Раніше в Держдепартаменті США допустили, що Росія може використовувати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.

Крім того, уряд Великобританії також вивчає можливість збільшити свій військовий контингент в країнах Східної Європи в умовах агресії Росії.

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