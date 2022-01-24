Байден розглядає можливість розміщення в Європі військових США, - NYT

Джерела в адміністрації президента розповіли виданню, що влада США розглядає розширення військової присутності в регіоні на тлі зростаючих побоювань з приводу вторгнення Росії в Україну.

У суботу, 22 січня, на зустрічі в заміській резиденції президента США Кемп-Девід, високопоставлені представники Пентагону представили Байдену кілька варіантів дій, повідомили співрозмовники видання. Вони включають відряджання до 5 тисяч військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю десятикратного збільшення їхньої чисельності, якщо ситуація погіршиться.

Видання уточнює, що жоден з розглянутих варіантів не передбачає розгортання додаткових американських військ на території самої України.

Цей крок, пише NYT, стане поворотним моментом для адміністрації американського президента.