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Байден розповів, якими він бачить стосунки з Путіним

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Вашингтон, Вівторок 29 червня 2021 08:40
Байден розповів, якими він бачить стосунки з Путіним Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден хоче стабільних відносин з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, в питаннях ядерного нерозповсюдження та зміни клімату.

Про це він заявив під час виступу на заході Національного комітету Демократичної партії США зі збору коштів, повідомляє прес-служба Білого дому.

Разом з тим, президент США пообіцяв вжити відповідних заходів у разі кібератак і втручання в американську економіку.

"Я дав зрозуміти президенту Путіну в Росії, що відносини між Америкою і РФ повинні бути стабільними і передбачуваними, ми повинні мати можливість співпрацювати там, де у нас є спільні інтереси, - в питаннях ядерного нерозповсюдження і зміни клімату", - сказав Байден.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський впевнений, що на зустрічі Байдена з Путіним у Женеві не було жодних обіцянок щодо української сторони.

Зазначимо, за підсумками саміту в Женеві російський президент Володимир Путін заявив, що сторони обговорили Україну, і Джо Байден підтримав виконання Мінських угод.

Крім того, Путін і Байден домовилися повернути послів до Москви і Вашингтона.

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