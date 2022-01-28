Байден распорядился повысить готовность военных, - генерал США

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.

"Украина имеет общую границу с четырьмя членами НАТО - Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. Президент и министр обороны дали разрешение на повышения нашей готовности на случай, если нам придется поддерживать наших союзников или оказывать им помощь", - заявил Милли.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по мнению президента Украины Владимира Зеленского, в случае войны с Россией - к конфликту будут привлечены также и страны НАТО, которые раньше были частью Советского Союза.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что для Кремля война с Украиной является "неприемлемой" даже в мыслях.