Байден о ракетных запусках КНДР: будем отвечать в случае эскалации

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США будут реагировать должным образом в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации.
Об этом Байден заявил во время первой пресс-конференции с момента вступления в должность.
"Во-первых, испытанием этих конкретных ракет была нарушена резолюция ООН 1718. Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами, и будет ответ, если они выберут эскалацию. Мы будем отвечать соответственно", - сказал американский лидер.
Байден также добавил, что он готов дипломатическим путем решать возникающие вопросы.
"Я также готов к определенной формы дипломатии, но она должна быть обусловлена завершением денуклеаризации. Это то, что мы делаем сейчас, консультируясь с союзниками", - добавил он.
Напомним, издание The Washington Post писало, что КНДР в минувшее воскресенье провела тестовый пуск двух крылатых ракет.
КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело к удивлению официальных должностных лиц США и Южной Кореи, поскольку Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям, говорилось в материале издания.
После этого Байден отметил, что мало, что изменилось относительно правительства в Пхеньяне.