Байден про ракетні запуски КНДР: буде відповідь у разі ескалації

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США реагуватимуть належним чином у випадку, якщо Північна Корея вдаватиметься до ескалації.

Про це Байден заявив під час першої пресконференції з моменту вступу на посаду.

"По-перше, випробуванням цих конкретних ракет була порушена резолюція ООН 1718. Ми консультуємося з нашими союзниками та партнерами, і буде відповідь, якщо вони оберуть ескалацію. Ми відповідатимемо відповідно", - сказав американський лідер.

Байден також додав, що він готовий дипломатичним шляхом вирішувати питання, які виникають.

"Я також готовий до певної форми дипломатії, але вона повинна бути обумовлена завершенням денуклеаризації. Це те, що ми робимо зараз, консультуючись із союзниками", - додав він.