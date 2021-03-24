Байден о запуске ракет в КНДР: ничего не изменилось
Президент США Джо Байден отреагировал на запуск ракет в Северной Корее. По его словам, из-за этого "ничего не изменилось".
Об этом сообщает Reuters.
Байден отметил, что мало, что изменилось относительно правительства в Пхеньяне.
"Мы узнали, что ничего особенно не изменилось", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос об испытаниях ракет.
Издание The Washington Post писало, что КНДР в минувшее воскресенье провела тестовый пуск двух крылатых ракет.
КНДР в воскресенье не комментировала свои ракетные пуски, что привело к удивлению официальных должностных лиц США и Южной Кореи, поскольку Пхеньян привлекает внимание к подобным событиям, говорилось в материале издания.
Напомним, Ким Чен Ын назвал США "самым большим врагом" Северной Кореи.
Ранее Байден заявлял, что в случае победы на выборах готов встретиться с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.