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Байден о ракетных ударах: привлечем Путина и Россию к ответственности за зверства

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Вашингтон, Понедельник 10 октября 2022 20:24
Байден о ракетных ударах: привлечем Путина и Россию к ответственности за зверства Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США продолжат возлагать на Россию издержки за ее агрессию, а также привлекать президента РФ Владимира Путина к ответственности за военные преступления.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

По словам Байдена, Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние ракетные удары России по Украине, в том числе по Киеву. Они еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны президента РФ Владимира Путина против украинского народа.

"Эти нападения еще больше укрепляют нашу приверженность народу Украины столько, сколько потребуется. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем продолжать возлагать на Россию издержки за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы", - заявил президент США.

Он также отметил, что Соединенные Штаты вновь призвали Россию немедленно прекратить эту неспровоцированную агрессию и вывести свои войска с Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Агентство раскрывало все подробности обстрела.

Через некоторое время россияне снова атаковали Киев. ПВО сбило два иранских дрона-камикадзе "Шахед", которые были выпущены с территории Беларуси.

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