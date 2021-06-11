Байден и Путин не планируют совместную пресс-конференцию после встречи, - CNN

Пока не ожидается, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут совместную пресс-конференцию по результатам их саммита в Женеве на следующей неделе. При этом окончательные планы все еще разрабатываются и могут измениться.
Об этом со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией, сообщает CNN.
Источники заявили, что по состоянию на пятницу совместной пресс-конференции не предполагалось.
Американские чиновники заявили, что они планируют обсуждать детали структуры и формата саммита с российскими коллегами за часы до его начала.
Советник по национальной безопасности Джейк Салливан ранее на этой неделе заявил, что детали, такие как совместная пресс-конференция, все еще рассматриваются.
"Все это все еще разрабатывается. Итак, когда у меня будет больше сообщений об условиях с точки зрения структуры встречи и элементов для прессы, мы вернемся к вам", - сказал Салливан журналистам.
Встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина состоится 16 июня на женевской вилле Ла Гранж.
В Женеве ввели запрет на полеты беспилотников над городом и всей территорией Кантона в связи со встречей Байдена и Путина. Запрет будет действовать с 14 по 17 июня. В зону безопасности, где будет действовать особый режим контроля, включены набережные Женевского озера и акватория между ними, а также парки "Ла-Гранж" и "О-Вив".