В Женеве из-за встречи Байдена и Путина запретили полеты беспилотников

Государственный совет Женевы ввел запрет на полеты беспилотников над городом и всей территорией Женевского кантона в связи со встречей президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Запрет будет действовать с 14 до 17 июня.

"С 6:00 14 июня по 24:00 17 июня полеты над всей территорией Республики и кантона Женева и над женевскими водами запрещены для всех воздушных беспилотных аппаратов", - говорится в постановлении.

В зону безопасности, где будет действовать особый режим контроля, включены набережные Женевского озера и акватория между ними, а также парки "Ла-Гранж" и "О-Вив", где, как ожидается, пройдет встреча президентов Соединенных Штатов и России.

В день саммита с 4:00 до полуночи будет заблокировано дорожное движение на ряде улиц, а также закрыт доступ для пешеходов. Местным предприятиям рекомендовали перевести сотрудников на дистанционную работу. В закрытые районы смогут попасть только местные жители при предъявлении документов.

Кроме того, 16 июня будет запрещено проводить массовых демонстраций на правой стороне Женевского озера, где находятся парки "Ла Гранж" и "О-Вив", а также в женевском пригороде Гран-Саконнэ.

Государственный совет призвал граждан к ответственному поведению и пониманию ситуации, чтобы саммит мог пройти "в прекрасных условиях в соответствии с женевской традицией уважения, гостеприимства и диалога".