Байден і Путін не планують спільну прес-конференцію після зустрічі, - CNN

Наразі не очікується, що президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін проведуть спільну прес-конференцію за результатами їхнього саміту в Женеві наступного тижня. При цьому остаточні плани все ще розробляються і можуть змінитися.
Про це з посиланням на двох американських чиновників, знайомих з ситуацією, повідомляє CNN.
Джерела заявили, що станом на п'ятницю спільної прес-конференції не передбачалося.
Американські чиновники заявили, що вони планують обговорювати деталі структури та формату саміту з російськими колегами за години до його початку.
Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван на початку цього тижня заявив, що такі деталі, як спільна прес-конференція, все ще розглядаються.
"Все це все ще розробляється. Отже, коли у мене буде більше повідомлень про умови з точки зору структури зустрічі та елементів для преси, ми повернемося до вас", - сказав Салліван журналістам.
Зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна відбудеться 16 червня на женевській віллі Ла Гранж.
В Женеві запровадили заборону на польоти безпілотників над містом і всією територією кантону в зв'язку із зустріччю Байдена і Путіна. Заборона буде діяти з 14 до 17 червня. У зону безпеки, де буде діяти особливий режим контролю, включені набережні Женевського озера і акваторія між ними, а також парки "Ла-Гранж" і "О-Вів".