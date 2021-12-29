Байден и Путин не будут участвовать в переговорах по "гарантиях" в Женеве

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что президенты Соединенных Штатов и России Джо Байден и Владимир Путин не будут принимать участие в переговорах США и РФ в Женеве. Они запланированы на 10 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Наташи Бертранд в Twitter.
Однако в переговорах под руководством Госдепартамента США примут участие представители Пентагона и Совета национальной безопасности.
Напомним, Белый дом проведет переговоры по "гарантиям безопасности" по трем каналам.
Ранее Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.