Байден і Путін не братимуть участі в переговорах щодо "гарантій" в Женеві

Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що президенти Сполучених Штатів і Росії Джо Байден і Володимир Путін не братимуть участь у переговорах США і РФ в Женеві. Вони заплановані на 10 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Наташі Бертранд в Twitter.
Однак у переговорах під керівництвом Держдепартаменту США візьмуть участь представники Пентагону і Ради національної безпеки.
Нагадавши, Білий дім проведе переговори щодо "гарантій безпеки" по трьох каналах.
Раніше Росія висунула НАТО і США свої "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва, зокрема, вимагає, щоб НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.