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Байден проводить зустріч з Кулебою і Рєзніковим у Польщі: перші подробиці

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Варшава, Субота 26 березня 2022 13:23
Байден проводить зустріч з Кулебою і Рєзніковим у Польщі: перші подробиці Фото: Байден проводить зустріч з Кулебою і Рєзніковим в Польщі (twitter.com/Jordanfabian)
Автор: Валерія Поліщук

Президент США Джо Байден в рамках фінального етапу візиту до Польщі проводить зустріч з міністрами закордонних справ і оборони України Дмитром Кулебою та Олексієм Рєзніковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Bloomberg Джордана Фабіана в Twitter.

"Президент Байден зустрічається з Міністром закордонних справ України Кулебою і міністром оборони Рєзніковим у Варшаві. Преса була запрошена лише на короткий час", - написав він.

Водночас журналіст CNN Кевін Ліптак поділився подробицями зустрічі Байдена з українськими чиновниками.

"Коли міністр закордонних справ України сказав Байдену, що він навчився спати де завгодно під час війни, в тому числі в поїзді, на якому він їхав до Варшави, щоб зустріти його, Байден сказав, що він також навчився спати на Amtrak (американська залізнична компанія, що займається пасажирськими перевезеннями, - ред.), коли їздив на роботу", - написав журналіст.

Відзначимо, що на зустрічі також присутні держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін.

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